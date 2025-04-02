شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يكتفي بوديتين في معسكر يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، الاكتفاء بمباراتين وديتين في معسكر يونيو المقبل والذى يخلو من أي ارتباطات رسمية، وتخوض خلالها منتخبات أفريقيا أجندة مليئة بالمواجهات الودية.

وعزز المنتخب الوطنى صدارة جدول مجموعته في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبلة برصيد 16 نقطة بعد فوزه على سيراليون بهدف مقابل لا شىء، ضمن فعاليات الجولة السادسة من دور المجموعات لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

يذكر أن منتخب مصر فاز يوم الجمعة قبل الماضي على إثيوبيا خارج ملعبه في المباراة التي أقيمت بدولة المغرب بهدفين نظيفين، واستكمال مسيرته بالفوز الثلاثاء الماضي على سيراليون بهدف مقابل لا شيء.

بهذه النتيجة عزز منتخب مصر من صدارته للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى، برصيد 16 نفطة بعد خوض 6 مباريات، مُحققًا 5 انتصارات وتعادل وحيد.