شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس اللعب برأس حربة وحيد في مباراة العودة أمام الهلال والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي اللعب برأس حربة وحيد، بعدما شهدت مباراة الذهاب أمس أمام الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، اللعب بثنائي رأس حربة وهما وسام أبو علي ونيتس جراديشار، ولم يقدما المردود المنتظر منهم خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بهدف وحيد.

ويفاضل كولر بين اللعب بوسام أبو علي مع الاحتفاظ بجراديشار على الدكة أو العكس، وفقا لظروف ومعطيات مباراة العودة، لاسيما وأن المباراة أظهرت أن الفريق بحاجة لاستغلال الأطراف لتهديد مرمى الخصم، أكثر من اللعب في عمق الملعب في ظل وجود تكتل دفاعي للفريق المنافس.

ويجهز مسئولو النادى الأهلى ملفاً كاملاً مستعيناً بعدد من لقطات الفيديو، للتقدم بشكوى إلى كاف بسبب التشادى محمد الحاجى حكم مباراة الفريق الأحمر أمام الهلال السودانى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وقام الحكم التشادى بواقعة غريبة بعد دفع محمد هانى لاعب الأهلى بطريقة غير لائقة، بسبب مشادة بسيطة مع لاعب الهلال السودانى، وهو ما استفز لاعبى الأهلى والجهاز الفنى.

ولعب الأهلى والهلال من قبل 12 مباراة خلال ست مواجهات في تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الأفريقية، كلها في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي في 5 مباريات وفاز الهلال في 3 مباريات وتعادل الفريقان في 4 مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 11 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف.

يقام لقاء العودة الثلاثاء القادم 8 أبريل 2025، مع العلم أن الفائز من الأهلى والهلال السودانى، يلتقي في دور نصف النهائي مع الفائز من صن داونز ضد الترجى.