شكرا لقرائتكم خبر عن قمة محتملة جديدة بين الأهلى والزمالك فى نهائى كأس الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن جماهير الكرة الطائرة على موعد مع قمة محتملة جديدة بين القطبين الأهلى والزمالك حال تأهل الثنائى إلى نهائى كأس مصر المحدد له يوم السبت المقبل.

تقام نهائيات كأس مصر للرجال للكرة الطائرة للموسم المحلى 2024 - 2025 على مدار يومى 4، 5 أبريل الجارى على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

يشهد دور قبل نهائى المنافسة المحدد له يوم 4 أبريل مواجهتى بين الأهلى مع الاتحاد السكندرى فى تمام السادسة مساء، والزمالك مع بتروجت فى تمام الثامنة مساء.