شكرا لقرائتكم خبر عن قمة محتملة جديدة بين الأهلى والزمالك فى نهائى كأس الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأربعاء، 02 أبريل 2025 06:00 م
يبدو أن جماهير الكرة الطائرة على موعد مع قمة محتملة جديدة بين القطبين الأهلى والزمالك حال تأهل الثنائى إلى نهائى كأس مصر المحدد له يوم السبت المقبل.
تقام نهائيات كأس مصر للرجال للكرة الطائرة للموسم المحلى 2024 - 2025 على مدار يومى 4، 5 أبريل الجارى على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .
يشهد دور قبل نهائى المنافسة المحدد له يوم 4 أبريل مواجهتى بين الأهلى مع الاتحاد السكندرى فى تمام السادسة مساء، والزمالك مع بتروجت فى تمام الثامنة مساء.
فيما يقام فى اليوم التالى مواجهتى النهائى فى تمام السابعة والنصف، والثالث و الرابع فى تمام الخامسة مساء.
توج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مؤخرا بلقب دورى الرجال الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، بالفوز على بتروجت بنتيجة 3-0 في ثانى مواجهات البلاي أوف، بعدما نجح الأهلي في تحقيق الفوز 3-0 في أول مواجهة بالبلاي أوف.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز