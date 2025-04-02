شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: رغم الغيابات والظلم التحكيمي الزمالك يخرج بالتعادل من جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك إن الفريق الأبيض نجح في الخروج بالتعادل من جنوب أفريقيا أمام ستيلينبوش رغم الغيابات والظلم التحكيمى.

وكتب ميدو عبر صفحته على منصة " X" :" رغم الغيابات المهمة والظلم التحكيمي الواضح للجميع الزمالك ينجح في الخروج بالتعادل من جنوب أفريقيا في مباراة الذهاب".

أضاف ميدو:"وإن شاء الله بدعم جمهورنا في ملعبنا ورجولة لاعبينا سنكون أحد أطراف المربع الذهبي في الكونفدرالية الإفريقية البطولة التي نسعى للفوز بها للمرة الثانية على التوالي".



ميدو

وتعادل الزمالك سلبياً مع ستيلينبوش فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم الأربعاء على ستاد كيب تاون بجنوب أفريقيا في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليؤجل الفريق الأبيض الحسم إلى لقاء الأياب المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى.

وأجرى البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك ثلاث تبديلات بدخول محمود جهاد ،ناصر منسي،ناصر ماهر بدلاً من نبيل عماد "دونجا"،سيف الجزيرى ومصطفى شلبي.