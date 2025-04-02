شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو: نحتاج تحسين الهجوم وصناعة الفرص للتفوق على ستيلينبوش بالإياب والان مع تفاصيل الخبر

قال البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك، إن الأبيض يمكنه التفوق على ستيلينبوش الجنوب أفريقى في مباراة الإياب المقرر لها الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، والصعود إلى نصف نهائي الكونفدرالية.

وأكد بيسيرو خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، أن الزمالك حاول تقديم أفضل ما لديه في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا ولكن التوفيق لم يحالفه، لافتاً إلى أن مباراة العودة في القاهرة يوم الأربعاء المقبل ستكون مختلفة.

أضاف المدير الفني للزمالك: "نحتاج إلى التحسن في الهجوم وصناعة الفرص، ويمكننا التفوق على المنافس في مباراة الإياب".