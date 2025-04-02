شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو: نحتاج تحسين الهجوم وصناعة الفرص للتفوق على ستيلينبوش بالإياب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالأربعاء، 02 أبريل 2025 05:29 م
قال البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك، إن الأبيض يمكنه التفوق على ستيلينبوش الجنوب أفريقى في مباراة الإياب المقرر لها الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، والصعود إلى نصف نهائي الكونفدرالية.
وأكد بيسيرو خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، أن الزمالك حاول تقديم أفضل ما لديه في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا ولكن التوفيق لم يحالفه، لافتاً إلى أن مباراة العودة في القاهرة يوم الأربعاء المقبل ستكون مختلفة.
أضاف المدير الفني للزمالك: "نحتاج إلى التحسن في الهجوم وصناعة الفرص، ويمكننا التفوق على المنافس في مباراة الإياب".
وتعادل الزمالك سلبياً مع ستيلينبوش فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم الأربعاء، على ستاد كيب تاون بجنوب أفريقيا في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليؤجل الفريق الأبيض الحسم إلى لقاء الأياب المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى.
وأجرى البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك ثلاث تبديلات بدخول محمود جهاد ،ناصر منسي،ناصر ماهر بدلاً من نبيل عماد "دونجا"،سيف الجزيرى ومصطفى شلبي.
وأدار مباراة اليوم الجابوني تانجي مبيامي حكماً للساحة وعاونه مواطنه بوريس مارليز ديتسوجا و التوجولي جوناثان أهونتو كوفي مساعدين و الكاميروني جانوت فرانك بيتو حكماً رابعاً،وتواجد الجابوني بيير جيسلان أتشو على تقنية الفيديو، وعاونته الرواندية سليمة موكسانجا.
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محمد العمدة
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