شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام سيمبا التنزاني بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن التونسي أنيس بوجلبان، المدير الفني للنادي المصري، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة سيمبا التنزاني في السادسة مساءً على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

محمود جاد لحراسة المرمى

أحمد عيد ، باهر المحمدي ، محمود حمادة ، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمد مخلوف، يوسف الجوهري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، عبد الرحيم دغموم ، فخر الدين بن يوسف كثنائي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

وعلى مقاعد البدلاء ط: محمود حمدي ، كريم العراقي ، محمد هاشم ، حسن علي ، سامادو أتدجيكو، حسين فيصل ، ميدو جابر ، كريم بامبو ، جون ايبوكا.

المصري تأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية في وصافة مجموعته برصيد 9 نقاط، خلف الزمالك المتصدر برصيد 14 نقطة.

يقود الطاقم حكم الساحة المالي "بوبو تراوري"، ومعه مواطنه "موديبو ساماكي" كمساعد حكم أول، والبوركينابي "سيدو تياما" كمساعد حكم ثاني، فيما يقوم البوركينابي "جان أوتارا" بمهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى "ماريا ريفيت" من موريشيوس بمعاونة من زميلتها الكاميرونية "كارين فومو".