شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل سلبياً مع ستيلينبوش ويؤجل التأهل لنصف نهائى الكونفدرالية للإياب والان مع تفاصيل الخبر

تعادل الزمالك سلبياً مع ستيلينبوش فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم الأربعاء على ستاد كيب تاون بجنوب أفريقيا في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليؤجل الفريق الأبيض الحسم إلى لقاء الأياب المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى.

وأجرى البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك ثلاث تبديلات بدخول محمود جهاد ،ناصر منسي،ناصر ماهر بدلاً من نبيل عماد "دونجا"،سيف الجزيرى ومصطفى شلبي.

وأدار مباراة اليوم الجابوني تانجي مبيامي حكماً للساحة وعاونه مواطنه بوريس مارليز ديتسوجا و التوجولي جوناثان أهونتو كوفي مساعدين و الكاميروني جانوت فرانك بيتو حكماً رابعاً،وتواجد الجابوني بيير جيسلان أتشو على تقنية الفيديو، وعاونته الرواندية سليمة موكسانجا.

تشكيل الزمالك أمام ستيلينبوش

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط : عمر جابر – أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو.

بدلاء الزمالك أمام ستيلينبوش

محمد صبحي،أحمد حسام،مصطفى الزناري،محمد حمدي،أحمد محمود،محمود جهاد،سيف جعفر ناصر ماهر وناصر منسي.

مشوار الزمالك في الكونفدرالية

تأهل الزمالك لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة، برصيد 14 نقطة بعدما خاض 6 لقاءات، فاز في 4، وتعادل في مبارتين، ولم يخسر في أي مباراة.