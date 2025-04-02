شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الحجز للجولة الرابعة فى بطولة كأس عاصمة مصر موسم 2024- 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب الحجز لتذاكر مباريات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2024-2025.

تقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تم توزيع الأندية الـ18 على 4 مجموعات، ويتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني إلى منافسات دور الثمانية.

من المقرر أن يسدل الستار على النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر في العاشر من شهر يونيو 2025.



ويمكن للجمهور حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني لشركة تذكرتي.

يعتبر بطولتا كأس مصر وكأس عاصمة مصر فرصة لبعض الأندية بعيداً عن الأهلى والزمالك لحصد الألقاب فى الموسم والتواجد فى بطولة السوبر المحلى بشكلها الجديد.

وتضم بطولة كأس السوبر المحلى كلا من بطل الدورى الممتاز وبطل كأس مصر وبطل كأس عاصمة مصر وأحد المرشحين من اللجنة المنظمة.