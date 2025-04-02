شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. بيسيرو يدفع بـ ناصر منسى وتعادل سلبى بين الزمالك وستيلينبوش والان مع تفاصيل الخبر

سيطر التعادل السلبي على مباراة الزمالك وستيلينبوش المقامة بينهما حالياً على ستاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد مرور 75 دقيقة.

ودفع بيسيرو المدير الفنى للزمالك بـ ناصر منسي بدلاً من التونسي سيف الدين الجزيري فى الدقيقة 75 لتنشيط الخط الأمامي.

تشكيل الزمالك أمام ستيلينبوش

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط : عمر جابر – أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو.

بدلاء الزمالك أمام ستيلينبوش

محمد صبحي،أحمد حسام،مصطفى الزناري،محمد حمدي،أحمد محمود،محمود جهاد،سيف جعفر ناصر ماهر وناصر منسي.

حكام مباراة الزمالك وستيلينبوش بالكونفدرالية

ويدير مباراة اليوم الجابوني تانجي مبيامي حكماً للساحة ويعاونه الجابوني بوريس مارليز ديتسوجا و التوجولي جوناثان أهونتو كوفي مساعدين و الكاميروني جانوت فرانك بيتو حكماً رابعاً، ويتواجد الجابوني بيير جيسلان أتشو على تقنية الفيديو، ويعاونه الرواندية الرواندية سليمة موكسانجا،واختار "كاف" أحمد نذير حسين من موريشيوس مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام الليبي محمد عبد الله محمد، الكونغو الديمقراطية، والمنسق العام هيلي زافينيمانجا من مدغشقر.

مشوار الزمالك في الكونفدرالية

تأهل الزمالك لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة، برصيد 14 نقطة بعدما خاض 6 لقاءات، فاز في 4، وتعادل في مبارتين، ولم يخسر في أي مباراة.