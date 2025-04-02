شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينتظر مستحقات طاقم الحكام الأجنبي لمباراة الأهلي وبيراميدز خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر اتحاد الكرة مستحقات طاقم الحكام الخاصة بمباراة الأهلي و بيراميدز المقرر لها يوم 12 إبريل الجاري في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري الممتاز .

ومن المقرر ان يسدد النادي الاهلي مستحقات طاقم الحكام لخزينة اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة ، بعد فترة الإجازة خلال الايام الماضية بسبب عيد الفطر .

في سياق متصل ، صرح الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، بأنه عقب الإعلان عن إلغاء نادى بيراميدز طلبه باستقدام حكام أجانب لإدارة مباراته أمام الأهلي المحدد لها يوم 12 إبريل الجاري ضمن مسابقة دوري القسم الأول، ورد عبر البريد الإلكترونى للاتحاد طلب النادى الأهلى بالاستمرار فى إجراءات استقدام الحكام مع تحمله لتكاليف استقدامهم.

وأضاف المدير التنفيذي للاتحاد أنه بالعرض على هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد، وافق على طلب النادى الأهلى على اعتبار أن إجراءات استقدام الحكام قد بدأت بالفعل في إطار المدة الزمنية المحددة باللائحة بطلب من أحد الناديين المتباريين، خاصة مع تقديم تعهد من النادى الأهلى بتحمل التكاليف.

خاطب اتحاد الكرة، عدة اتحادات لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي، لإدارة مواجهة بيراميدز أمام الأهلي، المقرر لها يوم 12 من شهر أبريل الجاري، ضمن منافسات دورى القسم الأول.

وأرسل اتحاد الكرة خطابات إلى 6 اتحادات أوروبية، لإنهاء الاتفاق على طاقم تحكيم أجنبى بعدما طلب الأهلى ذلك مع تحمل التكاليف، حيث أصدر نادى بيراميدز بيانا رسميا بالتراجع عن طلب الطاقم التحكيمى الأجنبى اعتراضا على قرار رابطة الأندية المحترفة، بالتراجع عن خصم الثلاث نقاط من الأهلي، مؤكدا قراره بالاتجاه نحو التصعيد قانونيا داخليا وخارجيا من أجل الحفاظ على حقوقه المشروعة.