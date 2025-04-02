شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر ومحمود جهاد على مقاعد بدلاء الزمالك فى مباراة ستيلينبوش والان مع تفاصيل الخبر

يتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك في مباراة ستيلينبوش كل من:محمد صبحي،أحمد حسام،مصطفى الزناري،محمد حمدي،أحمد محمود،محمود جهاد،سيف جعفر،ناصر ماهر وناصر منسي.

وجاء تشكيل الزمالك الأساسي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط : عمر جابر – أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو.

ويخوض فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو اليوم الأربعاء مباراة ذهاب ربع نهائى كأس الكونفدرالية ضد ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

مواجهة الزمالك اليوم ضد ستيلنبوش ستكون الأولى في تاريخ لقاءات الفريقين، ما يفتح صفحة جديدة في سجل مواجهات الزمالك مع أندية جنوب أفريقيا، وسط طموح الفريق الأبيض لتحقيق انتصار يعزز حظوظه في البطولة.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا بالكونفدرالية، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

وتوج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة، أما المصري فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة فى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018، بعد التعادل سلبيا في مصر، والهزيمة برباعية في الكونغو.

كما وصل المصري إلى ربع نهائي بطولة 2020، قبل أن يودع أمام نهضة بركان المغرب، بالتعادل ذهابا 2-2، والخسارة 1-0 إيابا.