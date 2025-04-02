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نهائيات كأس مصر للطائرة بدون جماهير

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نهائيات كأس مصر للطائرة بدون جماهير

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأربعاء، 02 أبريل 2025 04:15 م

تقام نهائيات كأس مصر للرجال للكرة الطائرة  للموسم المحلى 2024 - 2025 على مدار يومى 4، 5 أبريل الجارى  علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر بدون جمهور .

يشهد دور قبل نهائى  المحدد له يوم 4 إبريل مواجهتين بين الأهلى مع الاتحاد السكندرى فى تمام السادسة مساء، والزمالك مع بتروجت فى تمام الثامنة مساء .

فيما يقام فى اليوم التالى مواجهتى النهائى فى تمام السابعة  النصف، وقبله تحديد المركز الثالث والرابع فى تمام الخامسة مساء .

توج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى  مؤخرا بلقب دورى الرجال الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، بالفوز على بتروجت بنتيجة 3-0 في ثانى مواجهات البلاي أوف. ونجح الأهلي في تحقيق الفوز 3-0 في أول مواجهة بالبلاي أوف أول أمس الإثنين.

واستطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي تحقيق الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0 في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل للمنافسة على لقب دوري الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليتأهل إلى مواجهة بتروجت في النهائي

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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