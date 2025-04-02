7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 2 إبريل 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،اتحاد الكرة يخاطب 6 اتحادات أوروبية لاستقدام طاقم تحكيم أجنبى لمباراة الأهلى وبيراميدز،تخطيط الأهلي توصي بشراء مصطفى العش بشكل نهائى في نهاية الموسم الحالي.

تخطيط الأهلي توصي بشراء مصطفى العش بشكل نهائى في نهاية الموسم الحالي

أوصت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بشراء مصطفى العش مدافع الفريق الأحمر والمعار من نادي زد اف سي منذ يناير الماضي وحتى نهاية الموسم الحالي ، والمنضم يناير الماضى على سبيل الاعارة، بعدما نجح العش في تقديم أوراق اعتماده مع الأهلي في الفترة التي تواجد فيها مع بطل القرن الأفريقي.

خاطب اتحاد الكرة، عدة اتحادات لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي، لإدارة مواجهة بيراميدز أمام الأهلي، المقرر لها يوم 12 من شهر أبريل الجاري، ضمن منافسات دورى القسم الأول.

لاعبو الأهلى يحصلون على التطعيمات اللازمة قبل رحلة موريتانيا لمواجهة الهلال

حصل لاعبو الأهلى وأفراد الجهاز الفنى والإدارى على التطعيمات اللازمة قبل رحلة الفريق إلى موريتانيا لحوض مباراة الهلال السودانى ببطولة دورى أبطال أفريقيا. حرص عمر الساعي لاعب وسط الأهلي على الاستفسار من الجهاز الفني للفريق الأحمر عن سبب ابتعاده عن التواجد في قائمة فريقه في المباريات الأخيرة وآخرها مباراة الهلال السوداني ، رغم تنفيذ التعليمات التي يطلبها منه الجهاز الفني والاجتهاد في التدريبات لينال ثقة الجهاز الفني ولكنه يفاجأ بخروجه من قائمة المباريات بشكل متكرر.

يجهز مسئولو النادى الأهلى ملفاً كاملاً مستعيناً بعدد من لقطات الفيديو، للتقدم بشكوى إلى كاف بسبب التشادى محمد الحاجى حكم مباراة الفريق الأحمر أمام الهلال السودانى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

يعقد الأسبوع المقبل هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفني للمنتخب وإبراهيم حسن مدير المنتخب جلسة لحسم مكان ووديات الفريق خلال شهر يونيو المقبل.