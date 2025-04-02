شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات تنتظر الإسماعيلى في أبريل..الاتحاد السكندرى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى، 3 مواجهات قوية خلال شهر أبريل الجارى فى بطولتى دورى nile، وكأس عاصمة مصر ستكون بشكل كبير حاسمة فى مشواره فى البطولتين.

مباريات الإسماعيلى فى شهر أبريليبدأ فريق الإسماعيلى مواجهات شهر أبريل من بطولة الدورى عندما يواجه الاتحاد السكندرى 10 أبريل الجارى على استاد قناة السويس الجديد، فى الجولة الثانية من مرحلة الهروب من الهبوط.

ويواجه الإسماعيلى فريق الاتحاد السكندرى مرة أخرى 22 أبريل ولكن هذه المرة فى كأس عاصمة مصر ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة.

ويختتم الإسماعيلى مباريات شهر أبريل بمواجهة زد فى 28 أبريل فى الجولة الثالثة من مرحلة الهروب من الهبوط من بطولة الدورى.



من جانب آخر، وافق مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، برئاسة نصر أبو الحسن، على تعديل لائحة مكافآت المباريات بعد طلب تامر مصطفى المدير الفنى للدراويش من أجل تحفيز اللاعبين فى المباريات المقبلة.

ويسعى تامر مصطفى لتحفيز اللاعبين، من أجل القتال على كل نقطة فى مباريات الدورى المقبل لتحسين وضع الفريق فى الجدول والابتعاد عن مراكز الهبوط لدورى المحترفين فى الموسم المقبل.