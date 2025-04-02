شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو: الزمالك سيقاتل للفوز على ستيلينبوش والسير نحو لقب الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

قال البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إنه طالب لاعبيه بالقتال من أجل الفوز على ستيلينبوش في المباراة التي تجمعهما بعد قليل على ستاد كيب تاون بجنوب أفريقيا ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية ببطولة كأس الكونفدرالية.

أكد بيسيرو خلال تصريحات تلفزيونية قبل المباراة أنه يعرف الكرة في جنوب أفريقيا جيداً ويتابعها باستمرار،لافتاً إلى إن ستيلينبوش فريق قوى ويملك مدرب جيد، موضحاً أنه سيقاتل من أجل الفوز والسير بانتظام نحو التتويج بلقب الكونفدرالية.

تابع بيسيرو:" مباراة ستيلينبوش صعبة لأن لديهم مدرب جيد ولاعبون أقوياء ونأمل في تقديم مستوى جيد وعلينا التركيز، لدينا فريق يشارك في أكثر من بطولة،وحاولنا إراحة بعض اللاعبين،حماية لهم من الإصابات والإجهاد".

ويدير مباراة اليوم الجابوني تانجي مبيامي حكماً للساحة ويعاونه الجابوني بوريس مارليز ديتسوجا و التوجولي جوناثان أهونتو كوفي مساعدين و الكاميروني جانوت فرانك بيتو حكماً رابعاً، ويتواجد الجابوني بيير جيسلان أتشو على تقنية الفيديو، ويعاونه الرواندية الرواندية سليمة موكسانجا،واختار "كاف" أحمد نذير حسين من موريشيوس مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام الليبي محمد عبد الله محمد، الكونغو الديمقراطية، والمنسق العام هيلي زافينيمانجا من مدغشقر.