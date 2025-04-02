شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك لمواجهة ستيلينبوش.. الجزيرى فى الهجوم وعودة زيزو والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي المقرر لها في الثالثة عصر اليوم الأربعاء على ستاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط : عمر جابر – أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة .

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".