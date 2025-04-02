شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اتفاق لجنة التخطيط وبيسيرو على ملف صفقات الصيف والان مع تفاصيل الخبر

بدأت لجنة التخطيط بنادى الزمالك في التفكير مبكراً في تدعيم الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة،لسد أوجه العجز والنقص في المراكز التي يعانى منها الأبيض،من أجل استكمال بناء فريق قوي ينافس على كل البطولات والألقاب في الموسم الجديد.

ويسلط ”الخليج 365” في سلسلة "س و ج" التي يقدمها بشكل يومي الضوء على أبرز تحركات لجنة التخطيط لتدعيم الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة بالاتفاق مع البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الكروي الأول.

س: هل تواصلت لجنة التخطيط مع بيسيرو للاتفاق على تدعيمات الصيف؟

ج: بالفعل تحدث أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط مع بيسيرو للتعرف منه على احتياجات الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل دراسة السير الذاتية للاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم كما نقل له ميدو وجهة نظره في الأماكن التي تحتاج إلى دعم.

س: هل اتفق ميدو مع بيسيرو على عقد جلسات لحسم ملف الصفقات الجديدة؟

ج: فضل البرتغالى جوزيه بيسيرو تأجيل اجتماع حسم صفقات الصيف لحين الانتهاء من الارتباطات المهمة للفريق في الفترة الحالية،حيث اتفق الثنائى على أن تكون الجلسة عقب تحديد موعد نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

س: هل طلب بيسيرو تدعيم مركز المهاجم في الزمالك؟

ج: بالفعل تنوى لجنة التخطيط بنادى الزمالك البحث عن مهاجم أجنبي قوي يسجل من أنصاف الفرص، ويعاون التونسي سيف الدين الجزيري وناصر منسي في هذا المكان في الوقت الذى بات حسام أشرف قريباً من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك بالاتفاق مع بيسيرو؟

س: ما موقف الزمالك من تدعيم مركز الجناح الأيسر؟

ج: من ضمن المراكز التي تدرس لجنة التخطيط تدعيمها فى الانتقالات الصيفية المقبلة الجناح الأيسر تحسباً لعدم تجديد أحمد مصطفى "زيزو" عقده مع النادي، حيث لا يتواجد في هذا المكان سوى اللاعب الشاب التونسي أحمد الجفالي.

س: هل ينوى الزمالك تدعيم مركز الظهير الأيسر بعد تجديد عقد عمر جابر؟

واستقرت لجنة التخطيط بنادى الزمالك على تدعيم مركز الظهير الأيمن بلاعب قوى صاحب خبرات عالية، واختياره سيكون بعناية كبيرة ليصبح مستقبلاً للفريق الأبيض في هذا المكان في ظل تقدم عمر اللاعب عمر جابر رغم تجديد عقده مع النادى وقلة خبرات أحمد اللاعب الشاب أحمد محمود.