شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الساعى يستفسر عن أسباب غيابه عن مباريات الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

حرص عمر الساعي لاعب وسط الأهلي على الاستفسار من الجهاز الفني للفريق الأحمر عن سبب ابتعاده عن التواجد في قائمة فريقه في المباريات الأخيرة وآخرها مباراة الهلال السوداني ، رغم تنفيذ التعليمات التي يطلبها منه الجهاز الفني والاجتهاد في التدريبات لينال ثقة الجهاز الفني ولكنه يفاجأ بخروجه من قائمة المباريات بشكل متكرر.

ويرغب عمر الساعي في معرفة الأسباب التي تدفع الجهاز الفني لاستبعاده المتكرر من حساباته الفنية، من أجل العمل على تصحيحها وتنفيذ ما يطلبه الجهاز الفني لينال ثقة الجهاز الفني في المباريات المقبلة ، حيث يرغب اللاعب في أن يكون له دور مؤثر مع الفريق الأحمر في الفترة القادمة.

وشارك عمر الساعي في مباراتين مع الأهلي بكأس عاصمة مصر أمام إنبي وطلائع الجيش ونال انتقادات لاذعة في مباراة الفريق البترولي بسبب عدم الظهور بشكل مرضي، بينما ظهر في مباراة الفريق العسكري بشكل ملفت وكان من افضل لاعبي الاهلي في تلك المباراة