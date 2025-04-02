شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يحدد حكام وموعد مباراة الإياب بين بيراميدز والجيش الملكى المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف، الساعة التاسعة من مساء يوم 8 أبريل الجارى، موعدا لمباراة الجيش الملكى والمغربى وبيراميدز فى إياب الدور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وحدد الاتحاد الأفريقى الملعب الشرفى فى مدينة مكناس، لاستضافة المباراة، فى ظل إغلاق ملعب الأمير مولاى عبد الله فى مدينة الرباط لأعمال الصيانة.

واختار الاتحاد الأفريقى الحكم الليبى معتز إبراهيم لإدارة مباراة الإياب، ويعاونه التونسى خليل حسانى المساعد الأول، والليبى عيسى عطية المساعد الثانى، والليبى محمد المبروك الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء كودجو بافيو من توجو، ويراقب أداء الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، والمنسق العام أمادو أوندو من غينيا الاستوائية، والمنسق الإعلامى دنيا سيراجى من المغرب، والمنسق الأمنى راوس ناجواشى من الكونغو الديمقراطية، وحكم الفار هيثم قيراط من تونس، وحكم الفار المساعد محمد إبراهيم من السودان.

يذكر أن بيراميدز حقق فوزا كبيرا على الجيش الملكى المغربى بأربعة أهداف مقابل هدف فى مباراة الذهاب والتى جرت على استاد الدفاع الجوى بالقاهرة.