شكرا لقرائتكم خبر عن من هو ستيلينبوش منافس الزمالك اليوم فى الكونفدرالية ؟ والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو ضيفاً ثقيلا على نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر اليوم الاربعاء على ملعب استاد كيب تاون، فى إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائى بكأس الكونفدرالية الإفريقية ، في مواجهة صعبة للفريقين يتطلع الفارس الأبيض للفوز بها لتعزيز فرصه في بلوغ نصف نهائي الكونفدرالية.

يعد فريق ستيلنبوش أحد الفرق حديثة العهد داخل القارة الأفريقية، وذلك بعدما تأسس في عام 2016 في منطقة بارو بجنوب أفريقيا تحت اسم فاسكو دا جاما «تيمنا بالمكتشف البرتغالي الراحل فاسكو دا جاما مكتشف طريق رأس الرجاء الصالح»، قبل أن يتحول الاسم إلى ستيلينبوش في منطقة وينلاندز بمدينة ستيلنبوش.

يمتلك ستيلينبوش لقبًا وحيدًا في تاريخه وهو كأس جنوب إفريقيا، وتصل القيمة السوقية للفريق الجنوب إفريقي إلى 11.4 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، و يشارك الفريق الجنوب أفريقي في الكونفدرالية للمرة الأولى بتاريخه.