موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني في ربع نهائي الكونفدرالية والقناة الناقلة

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يخوض النادي المصري، بقيادة التونسي أنيس بوجلبان، تحدياً جديداً عندما يستضيف سيمبا التنزاني فى ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



بلغت القيمة التسويقية للنادي المصري 9 ملايين و550 ألف يورو، بينما تبلغ قيمة سيمبا التنزاني 2 مليون و180 ألف يورو، وهو ما يعني أن المصري يتفوق على سيمبا بفارق 7 ملايين و370 ألف يورو.



يستضيف النادي المصري في السادسة مساء اليوم الأربعاء، نظيره سيمبا التنزاني، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبحث الفريق البورسعيدي عن استغلال عاملي، الأرض والجمهور، في تحقيق الفوز بنتيجة مريحة قبل مباراة العودة يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 أبريل الجاري.

مشوار المصري في الكونفدرالية

دور الـ 32

ـ الهزيمة أمام الهلال الليبي 3-2

ـ الفوز على الهلال الليبي 3-2

التأهل لدور المجموعات بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-3

دور المجموعات

ـ الفوز على أنيمبا النيجيري 2-0

ـ التعادل مع بلاك بولز الموزمبيقي 1-1

ـ الهزيمة أمام الزمالك 1-0

ـ التعادل مع الزمالك 0-0

ـ التعادل مع أنيمبا النيجيري 1-1

ـ الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي 3-1

المصري تأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية في وصافة مجموعته برصيد 9 نقاط، خلف الزمالك المتصدر برصيد 14 نقطة.



يقود الطاقم حكم الساحة المالي "بوبو تراوري"، ومعه مواطنه " موديبو ساماكي " كمساعد حكم أول ، و البوركينابي " سيدو تياما " كمساعد حكم ثاني ، فيما يقوم البوركينابي " جان أوتارا " بمهام الحكم الرابع ، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى " ماريا ريفيت " من موريشيوس بمعاونة من زميلتها الكاميرونية " كارين فومو ".



الجدير بالذكر أن " بوبو تراوري " كان قد سبق له إدارة مباراة المصري بالجولة الأولى لدور المجموعات من النسخة الحالية للبطولة والتي جمعته بضيفه فريق إنيمبا النيجيري والتي انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.

القناة الناقلة لمباراة المصري وسيمبا التنزاني

تنقل قناة بي إن سبورت مباراة المصري وسيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي بالكونفدرالية الأفريقية.