شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المغرب تصديقا لرواية بيراميدز: تفاجأنا بعدد كبير من جماهير الجيش الملكى من أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد محمد ايت وعلى، سفير المغرب فى مصر، بالروح الرياضية التى سادت بين فريقى بيراميدز والجيش الملكى المغربى التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على استاد الدفاع الجوى، فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بفوز الفريق السماوى بنتيجة 4 - 1.

وقال السفير المغربى فى تصريحات صحفية عقب المباراة إنه يتمنى التوفيق لفريق الجيش الملكى فى مباراة العودة، رغم صعوبة الموقف بعد الفوز الكبير الذى حققه بيراميدز فى لقاء الذهاب.

وتصديقا لرواية بيراميدز بشأن حضور الجمهور المغربى للمباراة، أكد السفير أنه تفاجأ بعدد كبير من الجماهير التى حضرتك من أوروبا وكانت هناك صعوبات فى الدخول، ولكن تمكنت جميع الجماهير من الدخول ومتابعة المباراة حتى نهايتها، وسادت الروح الرياضية بين الفريقين، وبيراميدز كان أكثر قوة وتنظيما وتمكن من الفوز برباعية.

وكان اللواء هشام زيد، مدير مباريات نادى بيراميدز، قال إن النادى لم يمنع دخول الجماهير المغربية لاستاد الدفاع الجوى، خلال مباراة الجيش الملكى، موضحاً أن الموافقة الأمنية وصلت لنادى بيراميدز بالسماح بألفى مشجع فقط بحضور اللقاء وطبقا للوائح الكاف من حق الفريق الضيف الحصول على 5٪؜ من نسبة الحضور أى 100 تذكرة مع العدد المسموح به، وتم تسليم التذاكر فى الاجتماع الأمنى الذى يسبق اللقاء أمام مسئولى الكاف.

وبعد طلب النادى المغربى والسفارة المغربية فى القاهرة وديا زيادة التذاكر وافق نادى بيراميدز على الفوز ومنحهم 100 دعوة إضافية، و20 دعوة مقصورة، و10 دعوات vip وبوكسين يتسع كل منهم لعشرين مشجعا إضافيا.

شدد مدير المباريات أن الأمن فوجئ بعدد أكبر من المسموح به والذين يحملون التذاكر، ورفض الجمهور المغربى تعليمات الأمن بدخول من يحمل التذاكر أولا ثم البدء فى إجراءات دخول الباقى بجواز السفر المغربى، وتمسك بالدخول جميعا والأمر كان يتطلب موافقات أمنية للسماح بالعدد الكامل بالدخول وهو ما تأخر حتى بداية الشوط الثانى، ولكن من يحملون تذاكر كان مرحبا بدخولهم منذ اللحظة الأولى ولكنهم امتنعوا من أجل الدخول مرة واحدة.

وأكد مدير مباريات نادى بيراميدز أن الجمهور المغربى مرحبا به دائما فى بلده الثانى مصر فى أى وقت، ودائما مصر هى بلد العرب جميعا، ونادى بيراميدز يرحب بكل ضيوفه فى أى وقت.