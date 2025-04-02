الامارات | بدر أحمد: «الكأس الـ 11» هدف الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير فريق كرة القدم بنادي الشارقة بدر أحمد، إن فريقه يسعى اليوم إلى تقديم مباراة قوية أمام فريق الجزيرة، وحصد بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة وصولاً إلى الفوز باللقب الـ11 للشارقة، مشيراً إلى أن فريق الشارقة واجه الكثير من الصعوبات في الفترة الأخيرة، خصوصاً على صعيد الإجهاد القوي الذي تعرض له عدد من لاعبيه جرّاء المشاركات الكثيرة وضغط المباريات.

وأضاف بدر أحمد لـ«الإمارات اليوم»: «الإرهاق الذي تعرض له عدد من اللاعبين، خصوصاً الذين شاركوا مع المنتخب في مباراتيه الأخيرتين أمام إيران وكوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم 2026، أثر في الفريق خلال مباراته الأخيرة أمام شباب الأهلي ضمن الجولة الـ19 لدوري أدنوك للمحترفين والتي انتهت بالتعادل السلبي».

ويحتل الشارقة حالياً المركز الثاني في ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين برصيد 41 نقطة خلف شباب الأهلي المتصدر بـ47 نقطة، وتبقت للفريق ثماني مباريات حاسمة أمام كل من الجزيرة يوم 27 الجاري (مؤجلة من الجولة الـ16) وأمام بني ياس في الجولة الـ20، والنصر في الجولة الـ21، وعجمان في الجولة الـ22، والوحدة في الجولة الـ23، ومع العين في الجولة الـ24، وأمام خورفكان في الجولة الـ25، فيما سيواجه الوصل في الجولة الـ26 والأخيرة.

وأوضح بدر أحمد: «كنا نأمل أن يتم التجاوب مع طلب نادي الشارقة الخاص بتأجيل مباراة اليوم إلى وقت لاحق مراعاة لوضع الفريق كونه يستعد لخوض استحقاق مهم أمام فريق التعاون السعودي في دوري أبطال آسيا للأندية2، باعتباره ممثلاً للكرة الإماراتية، وحتى يظهر بصورة تليق بالكرة الإماراتية وبنادي الشارقة».

وتابع: «رغم الصعوبات التي تواجه الفريق، فإن ثقتنا كبيرة في لاعبي الفريق وفي قدرتهم على اجتياز هذا التحدي الكبير».

وعمّا إذا كان الشارقة قد فقد الأمل في المنافسة على لقب الدوري الإماراتي بعدما ابتعد شباب الأهلي بالصدارة بفارق سبع نقاط، قال بدر أحمد: «الشارقة لم يفقد الأمل باعتبار أن الدوري لايزال طويلاً، وأن هناك 24 نقطة لاتزال في الملعب، وبما أن هناك فرصة قائمة سواء للشارقة أو لغيره من الفرق، فإنه يمكن أن يتغيّر كل شيء في المنافسة».

وأكمل مدير فريق الشارقة: «الفريق بحاجة إلى إعادة تأهيل، لاسيما على صعيد عملية الإرهاق التي يعانيها بعض اللاعبين الذين شاركوا مع المنتخب يومي 20 و25 مارس الماضي، وخاضوا بعدها مباراة قوية أمام شباب الأهلي في الجولة الـ19 للدوري».

وأردف أحمد: «لدينا خريطة طريق واضحة في نادي الشارقة، ونحاول خلال الفترة القصيرة ترتيب أمور الفريق للمرحلة المقبلة، لكن تركيزنا حالياً على مباراة اليوم أمام الجزيرة في كأس رئيس الدولة، وبعدها سيتم التحضير للمباريات المقبلة سواء على صعيد مباريات الدوري أو مواجهة فريق التعاون في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للأندية».

وعكف الجهاز الفني لفريق الشارقة بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين على تجهيز الفريق بشكل جيد لمباراة اليوم أمام الجزيرة، والعمل على إعادة تأهيل بعض العناصر التي كانت تعاني الإرهاق بسبب ضغط المباريات، علماً أن الشارقة لديه خمسة لاعبين تواجدوا مع المنتخب في مباراتيه الأخيرتين أمام إيران وكوريا الشمالية، هم: الحارس خالد توحيد وكايو لوكاس ولوان بيريرا وخالد الظنحاني وماركوس ميلوني.