الامارات | راشد بن دلموك: سلامة الخيول والفرسان والحضور على رأس أولوياتنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي لسباق الخيل أنه، وبسبب التغيرات المناخية المتوقعة، وحرصاً على راحة الفرسان وسلامة الخيول المشاركة في أمسية كأس دبي العالمي 2025، المقررة يوم السبت المقبل، وكذلك لضمان تجربة متكاملة ومميزة لجميع ضيوف هذا الحدث العالمي، فقد تم إجراء تعديل على جدول الحدث لينطلق في وقت لاحق.

وبحسب التوقيت الجديد، سيفتح مضمار ميدان أبوابه عند الساعة 2:30 ظهراً، على أن ينطلق أول الأشواط، دبي كحيلة كلاسيك للفئة الأولى، في تمام الساعة 4:35 عصراً، بينما يُقام الشوط الرئيس المنتظر، كأس دبي العالمي، في الساعة 9:30 مساء، يعقبه حفل ختامي استثنائي يليق بمكانة الحدث.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: «سلامة ورفاهية الخيول والفرسان والحضور تظل دائماً على رأس أولوياتنا، وبناءً على ذلك، تم اتخاذ قرار تعديل توقيت انطلاقة سباقات الأمسية. نؤكد التزامنا التام بتقديم أمسية استثنائية مملوءة بالإثارة، وضيافة عالمية، وأجواء ساحرة تليق بكأس دبي العالمي».

ويُعدّ كأس دبي العالمي أحد أروع وأبرز أيام السباقات وأكثرها تميزاً على مستوى العالم، كما يُعتبر من أكبر الفعاليات الرياضية والاجتماعية في المنطقة. وتؤكد اللجنة المنظمة أن جميع التذاكر، وباقات الضيافة، والحجوزات الحالية ستظل سارية دون أي تعديل، مع الالتزام الكامل بالتوقيتات المحدّثة.

. فتح الأبواب 2:30 ظهراً.. وشوط كأس دبي العالمي 9:30 مساء.