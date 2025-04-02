الامارات | أنظار العالم نحو «ميدان» لمتابعة قرعة كأس دبي العالمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار العالم، في الـ11 صباح اليوم، إلى مضمار «ميدان العالمي» في دبي، حيث تجرى مراسم قرعة النسخة الـ29 من أمسية «كأس دبي العالمي» لسباقات الخيول، المقررة إقامتها السبت المقبل، بإجمالي جوائز تبلغ 30.5 مليون دولار (112.03 مليون درهم).

وسيتم خلال القرعة تحديد بوابات انطلاق الخيول المشاركة في الشوط الرابع، ومن الشوط السادس حتى التاسع، المصنفة ضمن سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.

ويحظى الشوط الرئيس «كأس دبي العالمي» البالغة جوائزه 12 مليون دولار (44.08 مليون درهم) باهتمام خاص من وسائل الإعلام العالمية، كونه يمثل درة سباقات الأمسية، في منافسة تجذب سنوياً صفوة الخيول الساعية للظفر بلقب أقوى سباقات المضامير الرملية لمسافة 2000 متر على الساحة الدولية.

وتبرز أهمية القرعة، في كونها تمنح الخيول التي تأتي في البوابات «6» و«7» و«8» أفضلية انطلاق مريحة، مقارنة بالخيول التي تضعها القرعة في بوابات قريبة من الحافتين الداخلية والخارجية، عبر البوابتين الأولى والأخيرة، وتعد قرعة الأشواط التسعة المكوّنة لأمسية «كأس دبي العالمي» الأقوى والأشهر عالمياً، وتستقطب في كل عام نخبة الخيول، سواء على صعيد المضامير العشبية والترابية على حد سواء، بالصورة ذاتها التي تشهدها النسخة الـ29 الحالية، وسط مشاركة 110 جياد تمثل 13 دولة، من ست قارات، من ضمنها 35 بطلاً في سباقات الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.

وأجريت، أول من أمس، قرعة الأشواط المصاحبة، البالغ إجمالي جوائز كل منها مليون دولار، ممثلة في الشوط الافتتاحي «دبي كحيلة كلاسيك»، المخصص للخيول العربية الأصيلة «جروب 1» لمسافة 2000 متر رملي، والشوط الثاني «كأس دبي الذهبي» للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» لمسافة 3200 متر عشبي، والشوط الثالث «غودولفين مايل» للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» لمسافة 1600 متر رملي، ومن ثم الشوط الخامس «ديربي الإمارات» للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» لمسافة 1900 متر رملي.

وتواصل القرعة طريقها إلى بقية الأشواط «4-6-7-8-9»، لتبرز الإثارة فيها في الشوط الرئيس «كأس دبي العالمي»، الذي يشهد مشاركة 11 من أقوى خيول العالم، تبرز منها عودة الجواد الياباني «أوشبا تيسورو» بإشراف المدرب نوبورو تاكاجي، بطموح إضافة لقبه الثاني في الشوط التاسع والرئيس بعد نسخة 2023، في فرصة سانحة لـ«أوشبا تيسورو» لمعادلة الإنجاز التاريخي لنجم «غودولفين» الجواد «ثندر سنو» المتوج بطلاً في نسختي 2018 و2019، ويعد الجواد الوحيد الذي نجح في الفوز بالشوط الرئيس لمرتين على التوالي.

ويتقدم «أوشبا تيسورو» مجموعة قوية من الجياد صاحبة الإنجازات في سباقات «جروب 1»، إذ يتوقع أن يواجه الجواد الياباني منافسة شرسة، سواء عبر ثلاثة من مواطنيه، يبرز منها الجواد «فوريفر يونغ» المتوج بإشراف مدربه يوشيتو ياهاغ، بطلاً لـ«ديربي الإمارات» في أمسية كأس دبي العالمي للعام الماضي، والقادم من انتصارٍ مستحق بـ«كأس السعودية» فبراير الماضي.

وتصطدم تطلعات الجياد اليابانية، بوجود كوكبة من الجياد الأميركية الطامحة لاستعادة هيبتها، والتتويج باللقب الغائب عن الملاك الأميركيين منذ انتصار الجواد «كاليفورنيا كروم» في عام 2016.

ويعول المدرب بوبات سيمار، المتوج بالكأس في نسخته الأخيرة مع الجواد «لوريل ريفير»، في تكرار إنجازه، على اثنين من الجياد التي سبق أن تمرست على مضمار «ميدان» العالمي مستضيف الحدث، وحققت ألقاباً في جولات «تحدي آل مكتوم» سواء الجواد «ووك أوفر ستار» بشعار «مزرعة عذبة» الفائز في يناير الماضي بـ«كأس تحدي آل مكتوم» للفئة الأولى، بجانب الجواد «إمبريال إمبيرو» المتوج مطلع مارس الماضي بلقب «آل مكتوم كلاسيك» لخيول الفئة الثانية ومسافة 2000 متر، ضمن أمسية «سوبر ساترداي»، ومثلت بروفة ختامية، من حيث المسافة والمضمار للشوط الرئيس «كأس دبي العالمي».

. 30.5 مليون دولار، إجمالي جوائز كأس دبي العالمي.

. 11 من أقوى خيول العالم تشارك في الشوط الرئيس.