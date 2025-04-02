الامارات | هالاند يغيب 7 أسابيع عن مانشستر سيتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيغيب الهداف النرويجي إرلينغ هالاند عن فريقه مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، سبعة أسابيع بسبب إصابة في الكاحل، وفق ما أفاد مدربه الإسباني بيب غوارديولا، أمس.

وأُصيب هالاند (24 عاماً) خلال الفوز على بورنموث (2-1) الأحد الماضي في ربع نهائي مسابقة كأس إنجلترا.

وجاءت إصابة هالاند بعدما كان قد سجل هدفه الـ30 لهذا الموسم فارضاً التعادل في اللقاء، قبل أن يصاب إثر تدخل قوي من لاعب وسط بورنموث لويس كوك.

وقال غوارديولا: «نأمل أن يكون جاهزاً بحلول نهاية الموسم»، مضيفاً: «لا يوجد لدينا لاعب آخر بمهاراته أو بمواصفاته المميّزة، نعلم ذلك، لكن علينا التكيّف».