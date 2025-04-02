شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقى اليوم الأربعاء بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو اليوم الأربعاء مباراة ذهاب ربع نهائى كأس الكونفدرالية ضد ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

فوز الزمالك في النهائي هو الثاني على حساب نهضة بركان، إذ توج الفريق الأبيض موسم 2018 - 2019 على حساب بطل المغرب بركلات الترجيح 5-3.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا بالكونفدرالية، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

وتوج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة، أما المصري فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة فى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018، بعد التعادل سلبيا في مصر، والهزيمة برباعية في الكونغو.

كما وصل المصري إلى ربع نهائي بطولة 2020، قبل أن يودع أمام نهضة بركان المغرب، بالتعادل ذهابا 2-2، والخسارة 1-0 إيابا.

موعد مباراة الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقى بالكونفدرالية

مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقى تقام فى الثالثة عصر اليوم الأربعاء على ملعب استاد كيب تاون، فى إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائى بكأس الكونفدرالية الإفريقية

أما مباراة الإياب فتقام الأربعاء 9 أبريل باستاد القاهرة الدولي، في السادسة مساءً.

وتأهل الزمالك إلي دور ربع النهائي كأس الكونفدرالية، بعد تصدره المجموعة الرابعة، برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 6 لقاءات، فاز في 4، وتعادل في مبارتين، ولم يخسر في أي مباراة.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وستيلينبوش في ذهاب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من، الجابوني تانجي مبيامي حكماً للساحة ويعاونه الجابوني بوريس مارليز ديتسوجا و التوجولي جوناثان أهونتو كوفي مساعدين و الكاميروني جانوت فرانك بيتو حكماً رابعاً.

ويتواجد الجابوني بيير جيسلان أتشو على تقنية الفيديو، ويعاونه الرواندية الرواندية سليمة موكسانجا.

واختار "كاف" أحمد نذير حسين من موريشيوس مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام الليبي محمد عبد الله محمد، الكونغو الديمقراطية، والمنسق العام هيلي زافينيمانجا من مدغشقر.

بينما أعلن "كاف" عن تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مواجهة الإياب، ويعاونه البوركينابي سيدو تياما، والجيبوتي ليبان عبد الرازق أحمد، بينما سيكون الإثيوبي تيودروس ميتيكو حكمًا رابعًا.

وسيتولى الغاني دانيال لاريا مسؤولية تقنية الفيديو، ويعاونه الكيني ستيفن إليزار أونيانجو.

كما تم تعيين الأوغندي يوسف أويي مراقبًا عامًا للمباراة، والإيفواري سونجيفولو يو لمراقبة الحكام، فيما سيتولى الجزائري محمد بلال جندوز مهام المنسق العام للقاء.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ونظيره ستيلينبوش بكأس الكونفدرالية

تذاع منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر أثير قنوات “bien sports”، الناقل الحصري لمباريات البطولة في موسمها 2024-2025.