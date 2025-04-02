شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس شكوى حكم مباراة الهلال السوداني بسبب واقعة محمد هاني والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مسئولو النادي الأهلي تقديم شكوى إلى الكاف بسبب التشادي محمد الحاجي حكم مباراة الفريق الأحمر أمام الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقام الحكم التشادي بواقعة غريبة بعد دفع محمد هاني لاعب الأهلي بطريقة غير لائقة، بسبب مشادة بسيطة مع لاعب الهلال السوداني، وهو ما استفز لاعبي الأهلي والجهاز الفني.

وفاز فريق الأهلي على الهلال السوداني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد القاهرة في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الإياب أمام الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الثلاثاء المقبل بموريتانيا، وهي المباراة التي ستحسم الفريق المتأهل إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية.

الشوط الأول

وأحرز محمد هاني هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 11 من عمر المباراة بعد استغلال الكرة التي ارتدت من يد الحارس وسددها بيسراه في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الهلال، وبعد الهدف بدأ الهلال في السيطرة على مجريات اللعب ومحاولة اختراق دفاع الأهلي ولكن بدون خطورة.

وأجرى الهلال تغييرا اضطراريا بنزول عثمان ضيوف بدلا من الطيب بن زيتون في الدقيقة 31 بسبب الإصابة، واستعاد الأهلي السيطرة على مجريات اللعب في آخر ربع ساعة من زمن الشوط الأول ولكن بدون خطورة لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف وحيد.

الشوط الثاني

تحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 48 نتيجة عرقلة إمام عاشور وسددها وسام أبو علي مباشرة على المرمى ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمر الهلال.

وأهدر ياسر المدثر فرصة تسجيل هدف التعادل للهلال في الدقيقة 53 من هجمة منظمة سددها اللاعب أعلى العارضة، وأهدر رامي ربيعة فرصة تسجيل هدف من رأسية في الدقيقة 57 بعد استقبال عرضية من إمام عاشور ولكن مرت بجوار القائم.

وسدد أشرف بن شرقي تصويبة في الدقيقة 62 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الهلال، وهدد ربيعة مرمى الهلال برأسية في الدقيقة 64 ولكن أنقذها الحارس، وهدد حون كلود مرمى الأهلي بتصويبة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 66، وبعدها مباشرة هدد كوليبالي مرمى الشناوي بتصويبة مرت أعلى العارضة.

أجرى الأهلي تغييره الأول في الدقيقة 75 بنزول عمر كمال بدلا من وسام أبو علي، وأجرى الأهلي ثاني تغييراته في الدقيقة 85 بنزول حسين الشحات بدلا من أشرف بن شرقي، بحثا عن تسجيل هدف ثاني، واستمرت النتيجة بتقدم الأهلي بهدف حتى نهاية المباراة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

الهجوم: أشرف بن شرقي، نيتس جراديشار، وسام أبو علي.

وتواجد على دكة البدلاء كلا من: عمر كمال وحسين الشحات وعمرو السولية وأفشة وأحمد رضا ومصطفى العش ومصطفى شوبير وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.

فيما جاء تشكيل الهلال السوداني كالتالي:

حراسة المرمى: عيسى فوفانا.

خط الدفاع: إيبويلا، ، خديم دياو، محمد إرنق.

خط الوسط: الحاجي ماديكي، بوجبا، صلاح عادل، أحمد سالم، جان كلود.

خط الهجوم: مزمل وبن زيتون.