شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكشف حقيقة منع جمهور الجيش الملكى من التواجد بمدرجات استاد الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء هشام زيد، مدير مباريات نادي بيراميدز، إن النادي لم يمنع دخول الجماهير المغربية لاستاد الدفاع الجوي، خلال مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي، والتي انتهت بفوز صاحب الأرض بأربعة أهداف مقابل هدف في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح مدير المباريات أن الموافقة الأمنية وصلت لنادي بيراميدز بالسماح بألفى مشجع فقط بحضور اللقاء، وطبقا للوائح الكاف من حق الفريق الضيف الحصول على 5٪؜ من نسبة الحضور أى 100 تذكرة مع العدد المسموح به، وتم تسليم التذاكر في الاجتماع الأمني الذي يسبق اللقاء أمام مسئولي الكاف.

وبعد طلب النادي المغربي والسفارة المغربية في القاهرة وديا زيادة التذاكر وافق نادي بيراميدز على الفوز ومنحهم 100 دعوة إضافية، و20 دعوة مقصورة، و10 دعوات vip وبوكسين يتسع كل منهم لعشرين مشجعا إضافيا.

وشدد مدير المباريات أن الأمن فوجئ بعدد أكبر من المسموح به والذين يحملون التذاكر، ورفض الجمهور المغربي تعليمات الأمن بدخول من يحمل التذاكر أولا ثم البدء في إجراءات دخول الباقي بجواز السفر المغربي، وتمسك بالدخول جميعا، والأمر كان يتطلب موافقات أمنية للسماح بالعدد الكامل بالدخول، وهو ما تأخر حتى بداية الشوط الثاني، ولكن من يحملون تذاكر كان مرحبا بدخولهم منذ اللحظة الأولى ولكنهم امتنعوا من أجل الدخول مرة واحدة.

وأكد مدير مباريات نادي بيراميدز أن الجمهور المغربي مرحبا به دائما في بلده الثاني مصر في أي وقت، ودائما مصر هي بلد العرب جميعا، ونادي بيراميدز يرحب بكل ضيوفه في أي وقت.