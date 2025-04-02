شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الاجتماع الفنى لبطولة أفريقيا للطائرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يعقد اليوم الأربعاء، الاجتماع الفنى لبطولة أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة، التى تقام فى نيجيريا خلال الفترة من 1 حتى 14 أبريل، بمشاركة الأهلى والزمالك. ومن المقرر أن تنطلق المنافسة يوم 3 من نفس الشهر، ويحمل الزمالك لقب النسخة الأخيرة التى أقيمت فى القاهرة.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، فجر الإثنين، إلى نيجيريا؛ للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية ، بينما وصلت بعثة فريق سيدات الأهلى الأحد.

وتضم قائمة سيدات الزمالك كلا من: "مريم متولي، وميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ونورا عزمي، وداليا المرشدي، وشروق فؤاد، وأيسل نديم، وندى مرجان، وسابين عابد، وهنا المصري، ونهي عادل، وتقوي مدحت، وبسنت محمد".

بينما تضم قائمة لاعبات الأهلى كلا من: دانا شوقي – مريم ثروت – مريم ثابت -آية حمدي الشامي – ندى حمدي – ريماز العفيفي - مي غزال – آية خالد – ميار خليفة -تاتيانا بوكان – سارة أمين – فرح الحناوي -ندى وليد – نهال جمال.