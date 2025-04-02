شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: لاعبو الأهلي لم يركزوا جيدا فى إنهاء الهجمات أمام الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن عدم رضاه عن نتيجة مباراة فريقه أمام الهلال السوداني بعد الفوز بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما في ذهاب بع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: "قمنا بالاستحواذ على مجريات المباراة كاملة، ولكن التركيز فى إنهاء الهجمة لم يكن موجودا لدى بعض اللاعبين لذلك لم نحرز العديد من الأهداف".

وعن تأخر إجراء التغييرات، برر كولر: "لم أقم بإجراء التغييرات مبكراً لأنه من الصعب الاستعانة بلاعب من على الدكة يدخل أجواء اللقاء سريعا، وأرى أن أكرم توفيق لا يزال لاعباً فى الأهلى ويقدم مستويات جيدة فى التدريبات والمباريات، ولم أقم باستبعاده بسبب عدم تجديده للفريق".

وعن عدم خوض مباراة رسمية منذ فترة رفض كولر الرد، وطلب الحديث عن اللقاء فقط، مشيراً إلى أن عدم تواجد علي معلول في القائمة بسبب وجود يحيى عطية الله الذي قدم مباراة جيدة".

وأضاف كولر: "كنت غاضبا بعض الشيء أيضا مثل اللاعبين بسبب التحكيم، وأرى أن الأعياد والمناسبات لا تؤثر على مستوى اللاعبين خلال المباراة".