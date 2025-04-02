شكرا لقرائتكم خبر عن جراديشار: أهدرنا فرصا كثيرة أمام الهلال وعلينا التحلى بالثقة فى مباراة العودة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالثلاثاء، 01 أبريل 2025 11:47 م
وأكد جراديشار أن هناك تفاهما كبيرا مع ثنائي الفريق وسام أبو على وأشرف بن شرقى رغم ضيق الوقت الذى جمعهما مع بعضهما منذ الانضمام للنادي الأهلي.
وفاز فريق الأهلي على الهلال السوداني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لخوض مباراة الإياب أمام الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل بموريتانيا، وهي المباراة التي ستحسم الفريق المتأهل إلى نصف نهائي البطولة الأفريقية.
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