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جراديشار: أهدرنا فرصا كثيرة أمام الهلال وعلينا التحلى بالثقة فى مباراة العودة

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جراديشار: أهدرنا فرصا كثيرة أمام الهلال وعلينا التحلى بالثقة فى مباراة العودة

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 11:47 م
قال نيتس جراديشار، لاعب الأهلى، إن فريقه صنع الكثير من الفرص في مباراة الهلال السودانى اليوم الثلاثاء بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لافتاً إلى أنهم لم يترجموها إلى أهداف.

 

وأضاف جراديشار خلال تصريحات تليفزيونية: "صنعنا الكثير من الفرص ولم نترجمها لأهداف ومباراة العودة المقبلة يجب علينا الفوز فيها وسنتحلى بالثقة لنحقق هدفنا".

 

وأكد جراديشار أن هناك تفاهما كبيرا مع ثنائي الفريق وسام أبو على وأشرف بن شرقى رغم ضيق الوقت الذى جمعهما مع بعضهما منذ الانضمام للنادي الأهلي.

 

وفاز فريق الأهلي على الهلال السوداني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الإياب أمام الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل بموريتانيا، وهي المباراة التي ستحسم الفريق المتأهل إلى نصف نهائي البطولة الأفريقية.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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