شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الأهلي لخوض مباراة الإياب أمام الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل بموريتانيا، وهي المباراة التي ستحسم الفريق المتأهل إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية.

ويلعب الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد ملعب شيخا بيديا بمورتيانيا.

فاز فريق الأهلي على الهلال السوداني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الشوط الأول

بدأ الأهلي المباراة بالاستحواذ على اللعب والضغط على دفاع الهلال بحث عن تسجيل هدف مُبكر، وهدد الأهلي مرمى الهلال برأسية متقنة من أشرف بن شرقي بعد استقبال عرضية محمد هاني ولكن حولها عيسى فوفانا حارس مرمى الهلال إلى ركنية.

وأحرز محمد هاني هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 11 من عمر المباراة بعد استغلال الكرة التي ارتدت من يد الحارس وسددها بيسراه في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الهلال، وبعد الهدف بدأ الهلال في السيطرة على مجريات اللعب ومحاولة اختراق دفاع الأهلي ولكن بدون خطورة.

وأجرى الهلال تغييرا اضطراريا بنزول عثمان ضيوف بدلا من الطيب بن زيتون في الدقيقة 31 بسبب الإصابة، واستعاد الأهلي السيطرة على مجريات اللعب في آخر ربع ساعة من زمن الشوط الأول ولكن بدون خطورة لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف وحيد.

الشوط الثاني

تحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 48 نتيجة عرقلة إمام عاشور وسددها وسام أبو علي مباشرة على المرمى ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمر الهلال.

وأهدر ياسر المدثر فرصة تسجيل هدف التعادل للهلال في الدقيقة 53 من هجمة منظمة سددها اللاعب أعلى العارضة، وأهدر رامي ربيعة فرصة تسجيل هدف من رأسية في الدقيقة 57 بعد استقبال عرضية من إمام عاشور ولكن مرت بجوار القائم.

وسدد أشرف بن شرقي تصويبة في الدقيقة 62 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الهلال، وهدد ربيعة مرمى الهلال برأسية في الدقيقة 64 ولكن أنقذها الحارس، وهدد حون كلود مرمى الأهلي بتصويبة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 66، وبعدها مباشرة هدد كوليبالي مرمى الشناوي بتصويبة مرت أعلى العارضة.

أجرى الأهلي تغييره الأول في الدقيقة 75 بنزول عمر كمال بدلا من وسام أبو علي، وأجرى الأهلي ثاني تغييراته في الدقيقة 85 بنزول حسين الشحات بدلا من أشرف بن شرقي، بحثا عن تسجيل هدف ثاني، واستمرت النتيجة بتقدم الأهلي بهدف حتى نهاية المباراة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، رامي ربيعة، يحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور

الهجوم: أشرف بن شرقي، نيتس جراديشار، وسام أبو علي

وتواجد على دكة البدلاء كلا من: عمر كمال وحسين الشحات وعمرو السولية وأفشة وأحمد رضا ومصطفى العش ومصطفى شوبير وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.

فيما جاء تشكيل الهلال السوداني كالتالي:

حراسة المرمى: عيسى فوفانا.

خط الدفاع: ايبويلا، ، خديم دياو، محمد إرنق.

خط الوسط : الحاجي ماديكي، بوجبا، صلاح عادل، أحمد سالم، جان كلود.

خط الهجوم : مزمل وبن زيتون.

ولعب الأهلي والهلال من قبل 12 مباراة خلال ست مواجهات في تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الإفريقية، كلها في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي في 5 مباريات وفاز الهلال في 3 مباريات وتعادل الفريقان في 4 مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 11 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف.

المواجهة الأولى بين الفريقين عام 1987، في نهائي البطولة، تعادل الفريقان في الخرطوم بدون أهداف، وفاز الأهلي في القاهرة بهدفين أحرزهما أيمن شوقي وجمال الثعلب مدافع الهلال في مرمى فريقه، وفاز الأهلي بكأس البطولة للمرة الثانية في تاريخه.

المواجهة الثانية عام 2004، في دور الـ32، فاز الهلال بالقاهرة 1- 0 ، وتعادل الفريقان دون أهداف في أم درمان بالسودان.

المواجهة الثالثة عام 2007، في دور المجموعات، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين للاشئ أحرزهما فلافيو أمادو وأسامة حسني، وفاز الهلال في أم درمان بثلاثة أهداف للاشئ.

المواجهة الرابعة موسم 2019-2020، في دور المجموعات، فاز الأهلي بالقاهرة 2-1، أحرز للأهلي حسين الشحات ورمضان صبحي، وتعادل الفريقان بأم درمان بهدف لكل فريق، أحرز للأهلي محمد مجدي أفشة.

المواجهة الخامسة موسم 2021-2022، في دور المجموعات، تعادل الفريقان بدون أهداف في أم درمان، وفاز الأهلي في القاهرة بهدف أحرزه حسين الشحات.

المواجهة السادسة موسم 2022-2023، في دور المجموعات، فاز الهلال ذهاباً بملعبه في مدينة أم درمان بهدف للاشئ، وفي لقاء القاهرة فاز الأهلي بثلاثة أهداف للاشئ أحرز محمود كهربا هدف وحسين الشحات هدفين.

يقام لقاء العودة الثلاثاء القادم 8 أبريل 2025، يذكر أن الفائز من الفريقين يلتقي في دور نصف النهائي مع الفائز من فريقي الترجي وصن داونز.