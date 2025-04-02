شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الهلال: نعلم صعوبة مواجهة الأهلى فى مباراة العودة بموريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فلوران ابينجي، المدير الفني لفريق الهلال السوداني، أن لاعبي فريقه لم تتعمد إضاعة الوقت أمام الأهلي وكان لدى بعض اللاعبين إصابات تعرضوا لها خلال المباراة، ومنهم من استكمل اللقاء وهو مصاباً.

وقال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لا أعلم من اللاعبين الذين سيخوضون لقاء العودة، وسوف أحسم الاختيارات خلال الأسبوع المقبل، والمؤكد أنه سيكون هناك تغيير فى التشكيل بسبب الإصابات".

وتابع: "رغم الخسارة أمام الأهلي، ولكن قدمنا مباراة جيده للغاية، والجميع احترم الأداء الذي قدمه لاعبونا، ونعلم صعوبة اللقاء أمام الأهلي في لقاء العودة".

وخسر الهلال السودني من الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل خوض لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل في موريتانيا.