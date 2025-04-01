شكرا لقرائتكم خبر عن ماييلى يضيف الهدف الثانى لبيراميدز فى مرمى الجيش الملكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح بيراميدز في إحراز الهدف الثانى في مرمى الجيش الملكى لتصبح النتيجة 2 – 0 لصالح الفريق السماوى فى المباراة المقامة بينهما بإستاد الدفاع الجوى ضمن فاعليات دور الذهاب لدور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا .
احرز هدفى بيراميدز فيستون ماييلي في الدقيقتين 2 و 11 من عمر المباراة
تشكيل بيراميدز :-
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ
خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي
خط الهجوم: فيستون ماييلي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
شريف إكرامي - محمود مرعي - محمد حمدي - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - يوسف أوباما - مروان حمدي
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