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ماييلى يضيف الهدف الثانى لبيراميدز فى مرمى الجيش الملكى

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ماييلى يضيف الهدف الثانى لبيراميدز فى مرمى الجيش الملكى

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القاهرة - سامية سيد - نجح بيراميدز في إحراز الهدف الثانى في مرمى الجيش الملكى لتصبح النتيجة 2 – 0 لصالح الفريق السماوى فى المباراة المقامة بينهما بإستاد الدفاع الجوى ضمن فاعليات دور الذهاب لدور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا .

احرز هدفى بيراميدز فيستون ماييلي في الدقيقتين 2 و 11 من عمر المباراة 

تشكيل بيراميدز :- 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي -  محمد الشيبي - كريم حافظ
خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي
خط الهجوم: فيستون ماييلي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
شريف إكرامي - محمود مرعي - محمد حمدي - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - يوسف أوباما - مروان حمدي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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