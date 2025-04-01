ماييلى يضيف الهدف الثانى لبيراميدز فى مرمى الجيش الملكى

القاهرة - سامية سيد - نجح بيراميدز في إحراز الهدف الثانى في مرمى الجيش الملكى لتصبح النتيجة 2 – 0 لصالح الفريق السماوى فى المباراة المقامة بينهما بإستاد الدفاع الجوى ضمن فاعليات دور الذهاب لدور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا .

محمد يوسف

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