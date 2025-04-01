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القاهرة - سامية سيد - يبدأ المغربى أشرف بن شرقى لاعب النادى الأهلى، مشواره مع القلعة الحمراء فى دورى أبطال أفريقيا، اليوم أمام الهلال السودانى، فى اللقاء المقرر له التاسعة مساء، فى ذهاب دور ربع النهائى من دورى أبطال أفريقيا.

ونجح الأهلى فى ضم أشرف بن شرقى فى الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الريان القطرى فى صفقة انتقال حر بعد فسخ اللاعب عقده مع النادى القطرى بعد التنازل عن مستحقاته.

ويقود أشرف بن شرقى تشكيل الأهلى الأساسى اليوم أمام الهلال السودانى، ليقص شريط مشواره فى البطولة مع الأهلى، ليكون النادى الثالث الذى يلعب له فى هذه البطولة.

ونستعرض فى التقرير التالى ماذا قدم أشرف بن شرقى فى دورى أبطال أفريقيا قبل مشواره مع الأهلى :

لعب: 38 مباراة "12 مع الوداد + 26 مع الزمالك"

سجل: 12 هدفا "5 مع الوداد + 7 مع الزمالك"

صنع: 8 أهداف "2 مع الوداد + 6 مع الزمالك"

عدد الدقائق: 3034 دقيقة

آخر مباراة كانت فى 1 أبريل 2022 مع الزمالك أمام ساجراد الأنجولى "0 / 0" فى دور المجموعات.

هذا ويقام لقاء عودة بين الأهلى والهلال السودانى الثلاثاء القادم 8 أبريل 2025، مع العلم أن الفائز من الفريقين يلتقي في دور نصف النهائي مع الفائز من صن داونز ضد الترجى، الذى أنتهى لقاء الذهاب بينهما عصر اليوم بفوز الفريق الجنوب أفريقي بهدف دون رد.