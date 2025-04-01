شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: الـ Second team مشروع عظيم للزمالك.. وبيسيرو يضع الحصص التدريبية بنفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أن تكوين جهاز فنى للـ Second team، جاء بعد تقديم لجنة التخطيط المشروع لمجلس الإدارة وتم اعتماده بشكل رسمي.

أضاف ميدو في تصريحات خاصة لـ الخليج 365، أن هذا المشروع في غاية الأهمية لنادي الزمالك لما سيحققه من مكاسب في المستقبل القريب، حيث يستهدف أن يتم اعداد 15 لاعب علي الأقل من أبناء النادي ليصبحوا من قوام الفريق الأول خلال 3 مواسم.



تابع عضو لجنة التخطيط، المشروع يتضمن تعظيم عوائد قطاع الناشئين وتطوير البنية التحتية، كما سيتم خوض 8 مباريات ودية مع فرق الدوري الممتاز حتي نهاية الموسم، لإعطاء خبرة للاعبين الشباب المميزين، وكذلك لاعبي الفريق الأول الذين لا يشاركو بصفة أساسية مع الفريق.

استطرد ميدو حديثه، أن البرتغالي جوزيه بيسيرو هو من سيضع الحصص التدريبية الخاصة بهذا الفريق، علي أن يتكون الجهاز من:

حازم إمام الصغير.. مشرفا علي الفريق

أيمن عبد العزيز مدير فني

محمد علي مدرب عام

عماد المندوه مدرب حراس

عبد الله محمد مدير إداري