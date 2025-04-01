شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجندى صاحب ذهبية أولمبياد باريس يحتفل بعقد قرانه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

عقد أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث قرانه اليوم الثلاثاء على زميلته السابقة في اللعبة مريم عامر بحضور لفيف من أهل وأصحاب البطل الأولمبي.

وتواجد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في حفل القران وحرص على التقاط الصور التذكارية مع العروسين.

نجح أحمد الجندى لاعب منتخب الخماسى الحديث فى كتابة اسمه بحروف من ذهب في سجلات الأبطال، والمواهب المصرية، فى ظل الإنجازات التي تم تحقيقها بالبطولات والمحافل الدولية التي يشارك فيها.

بطل الخماسى توج بالميدالية الذهبية فى أولمبياد باريس 2024، التي تٌعد الأولى في تاريخ اللعبة، والميدالية الأولمبية الثانية في مشوار اللاعب، حيث سبق وتوج بفضية أولمبياد طوكيو 2020.

وبدأت النجومية تعرف طريقها إلى أحمد الجندى في عام 2018 عندما توج بذهبية أولمبياد الشباب، كما توج بذهبية بطولة العالم للشباب، وذهبية بطولة العالم للناشئين محققا ثلاثية تاريخية لم يسبقه إليها أحد في تاريخ اللعبة.

ولم يكتف الجندى بهذه الميداليات العالمية بل حصد جائزة أفضل لاعب في العالم على مستوى الناشئين، من جانب الاتحاد الدولي للخماسي، مرتين على التوالي، وتم إدراج اسمه في قائمة الشرف الوطني المصري في 2019 وكذلك الحصول على برونزية كأس العالم في نفس العام.



البطل احمد الجندى