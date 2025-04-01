شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات وأفشة والسولية على دكة الأهلى أمام الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

يجلس على دكة بدلاء الأهلي في مباراته أمام الهلال السوداني في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تقام على استاد القاهرة كلا من: عمر كمال وحسين الشحات وعمرو السولية وأفشة وأحمد رضا ومصطفى العش ومصطفى شوبير وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الأساسى وجاء كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: جراديشار ووسام أبو علي.

ولعب الأهلي والهلال من قبل 12 مباراة خلال ست مواجهات في تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الإفريقية، كلها في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي في 5 مباريات وفاز الهلال في 3 مباريات وتعادل الفريقان في 4 مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 11 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف.

المواجهة الأولى بين الفريقين عام 1987، في نهائي البطولة، تعادل الفريقان في الخرطوم بدون أهداف، وفاز الأهلي في القاهرة بهدفين أحرزهما أيمن شوقي وجمال الثعلب مدافع الهلال في مرمى فريقه، وفاز الأهلي بكأس البطولة للمرة الثانية في تاريخه.

المواجهة الثانية عام 2004، في دور الـ32، فاز الهلال بالقاهرة 1- 0 ، وتعادل الفريقان دون أهداف في أم درمان بالسودان.

المواجهة الثالثة عام 2007، في دور المجموعات، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين للاشئ أحرزهما فلافيو أمادو وأسامة حسني، وفاز الهلال في أم درمان بثلاثة أهداف للاشئ.

المواجهة الرابعة موسم 2019-2020، في دور المجموعات، فاز الأهلي بالقاهرة 2-1، أحرز للأهلي حسين الشحات ورمضان صبحي، وتعادل الفريقان بأم درمان بهدف لكل فريق، أحرز للأهلي محمد مجدي أفشة.

المواجهة الخامسة موسم 2021-2022، في دور المجموعات، تعادل الفريقان بدون أهداف في أم درمان، وفاز الأهلي في القاهرة بهدف أحرزه حسين الشحات.

المواجهة السادسة موسم 2022-2023، في دور المجموعات، فاز الهلال ذهاباً بملعبه في مدينة أم درمان بهدف للاشئ، وفي لقاء القاهرة فاز الأهلي بثلاثة أهداف للاشئ أحرز محمود كهربا هدف وحسين الشحات هدفين.

يقام لقاء العودة الثلاثاء القادم 8 أبريل 2025، يذكر أن الفائز من الفريقين يلتقي في دور نصف النهائي مع الفائز من صن داونز ضد الترجى.