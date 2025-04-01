شكرا لقرائتكم خبر عن ماييلي وإبراهيم عادل ورمضان صبحى فى صدارة تشكيل بيراميدز أمام الجيش الملكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز تشكيل مباراة فريقه أمام الجيش الملكي في إطار مواجهات ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا فى المباراة المقررة بينهما باستاد الدفاع الجوى فى التاسعة مساء .

وجاء التشكيل على النحو التالي:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - محمد حمدي - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - يوسف أوباما - مروان حمدي