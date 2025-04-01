شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز The second team يقود مران مستبعدي الزمالك من جنوب أفريقيا.. وعودة أحمد حمدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد الجهاز الفني لفريق The second team الزمالك، مران اللاعبين المستبعدين من رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة ستيلينبوش، المقرر لها غداً في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وشارك في مران المستبعدين من الزمالك اليوم، الثلاثاء، كلا من عبد الله السعيد، ومحمود بنتايج، وأحمد حمدي الذي عاد للمشاركة في التدريبات، وسيدي ندياي، وجيفرسون كوستا.

وكان أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، اتفق مع بدر حامد رئيس قطاعات الكرة القدم بالقلعة البيضاء، علي تشكيل جهاز فني جديد لفريق The second team، يستهدف تجهيز اللاعبين للفريق الأول.

وتم اليوم، الثلاثاء، تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق The second team ، والذي يضم كلا من، حازم إمام الصغير مشرفا على الفريق، وأيمن عبد العزيز مديرا فنيا، وأحمد رزق مدربا عاما، محمد علي مدربا، وعماد المندوه مدرب حراس، وعبد الله محمد مديرا إداريا.

ويستهدف الفريق الجديد انتقاء اللاعبين المميزون لتجهيزهم بالشكل الأمثل لخدمة الفريق الأول عن طريق الاستعانة بهم في اي وقت.