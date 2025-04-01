شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشكل جهاز فنى لـ second team لخدمة الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، مع بدر حامد رئيس قطاعات الكرة القدم بالقلعة البيضاء، علي تشكيل جهاز فني جديد لفريق The second team، يستهدف تجهيز اللاعبين للفريق الأول.

وتم اليوم، الثلاثاء، تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق The second team ، والذي يضم كلا من، حازم إمام الصغير مشرفا على الفريق، وأيمن عبد العزيز مديرا فنيا، وأحمد رزق مدربا عاما، محمد علي مدربا، وعماد المندوه مدرب حراس، وعبد الله محمد مديرا إداريا.

ويستهدف الفريق الجديد انتقاء اللاعبين المميزون لتجهيزهم بالشكل الأمثل لخدمة الفريق الأول عن طريق الاستعانة بهم في اي وقت.