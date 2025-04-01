شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بيراميدز لملعب الدفاع الجوى استعدادا لمواجهة الجيش الملكى المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق بيراميدز لإستاد الدفاع الجوى قبل دقائق من مباراته أمام الجيش الملكى في ذهاب دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا ، ويسعى بيراميدز لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة المقرر إقامتها بالمغرب على استاد مولاي عبد الله في الرباط في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل.

ويسعى بيراميدز لتحقيق اللقب الأول فى تاريخه على مستوى البطولات القارية، بينما يحتفظ الجيش الملكي المغربي بلقب حققه نسخة 1985 .

وسبق أن التقى بيراميدز مع الجيش الملكي في مواجهتين فقط بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لعام 2023.

وتعادل بيراميدز إيجابيًا 2-2 ضد الجيش الملكي في الجولة الأولى على ستاد الدفاع الجوي، وسيبحث بيراميدز عن أول انتصار له ضد الفرق المغربية على الإطلاق، من أجل الوصول للمربع الذهبي.

وفي لقاء الجولة الخامسة، خسر بيراميدز بنتيجة 1-0 في المغرب ، ويتطلع بيراميدز لتحقيق فوزه الأول على الجيش الملكي خلال معركتي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.



أحمد سامى



على جبر



مروان حمدى