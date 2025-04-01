شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلى تصل استاد القاهرة استعداداً لمواجهة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

وصلت، منذ قليل، حافلة فريق الأهلى إلى استاد القاهرة استعدادا لخوض مواجهة الهلال السودانى التى تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء فى ذهاب الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.



وصول الاهلي

ولعب الأهلي والهلال من قبل 12 مباراة خلال ست مواجهات في تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الأفريقية، كلها في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي في 5 مباريات وفاز الهلال في 3 مباريات وتعادل الفريقان في 4 مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 11 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف.

المواجهة الأولى بين الفريقين عام 1987، في نهائي البطولة، تعادل الفريقان في الخرطوم بدون أهداف، وفاز الأهلي في القاهرة بهدفين أحرزهما أيمن شوقي وجمال الثعلب مدافع الهلال في مرمى فريقه، وفاز الأهلي بكأس البطولة للمرة الثانية في تاريخه.

المواجهة الثانية عام 2004، في دور الـ32، فاز الهلال بالقاهرة 1- 0 ، وتعادل الفريقان دون أهداف في أم درمان بالسودان.

المواجهة الثالثة عام 2007، في دور المجموعات، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين للاشئ أحرزهما فلافيو أمادو وأسامة حسني، وفاز الهلال في أم درمان بثلاثة أهداف للا شىء.

المواجهة الرابعة موسم 2019-2020، في دور المجموعات، فاز الأهلي بالقاهرة 2-1، أحرز للأهلي حسين الشحات ورمضان صبحي، وتعادل الفريقان بأم درمان بهدف لكل فريق، أحرز للأهلي محمد مجدي أفشة.

المواجهة الخامسة موسم 2021-2022، في دور المجموعات، تعادل الفريقان بدون أهداف في أم درمان، وفاز الأهلي في القاهرة بهدف أحرزه حسين الشحات.

المواجهة السادسة موسم 2022-2023، في دور المجموعات، فاز الهلال ذهاباً بملعبه في مدينة أم درمان بهدف للاشئ، وفي لقاء القاهرة فاز الأهلي بثلاثة أهداف للا شىء أحرز محمود كهربا هدف وحسين الشحات هدفين.

يقام لقاء العودة الثلاثاء المقبل 8 أبريل 2025، يذكر أن الفائز من الفريقين يلتقى فى دور نصف النهائى مع الفائز من فريقى الترجى وصن داونز.