شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلى 1-0 فى بطولة الجمهورية مواليد 2005 والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2005 على الأهلي بهدف دون مقابل، في إطار اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية للشباب.

وسجل أيمن أمير عبد العزيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77 من زمن اللقاء.

وحضر المباراة كل من، حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس مرمى القطاع.