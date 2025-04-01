شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال والنساء يخطفن الأنظار من توافد جماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد كبير من جماهير النادى الاهلى على التوافد بكثافة إلى مدرجات استاد القاهرة لدعم الفريق الأحمر امام الهلال السودانى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها مساء اليوم.

وشهد توافد الجماهير على استاد القاهرة حضور مكثف من الأسر والنساء والأطفال بخلاف الشباب، لحرصهم على دعم ومؤازرة الفريق الأحمر في مباراته أمام الهلال.

ولعب الأهلي والهلال من قبل 12 مباراة خلال ست مواجهات في تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الإفريقية، كلها في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي في 5 مباريات وفاز الهلال في 3 مباريات وتعادل الفريقان في 4 مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 11 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف.

‎المواجهة الأولى بين الفريقين عام 1987، في نهائي البطولة، تعادل الفريقان في الخرطوم بدون أهداف، وفاز الأهلي في القاهرة بهدفين أحرزهما أيمن شوقي وجمال الثعلب مدافع الهلال في مرمى فريقه، وفاز الأهلي بكأس البطولة للمرة الثانية في تاريخه.

‎المواجهة الثانية عام 2004، في دور الـ32، فاز الهلال بالقاهرة 1- صفر، وتعادل الفريقان دون أهداف في أم درمان بالسودان.

‎المواجهة الثالثة عام 2007، في دور المجموعات، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين للاشئ أحرزهما فلافيو أمادو وأسامة حسني، وفاز الهلال في أم درمان بثلاثة أهداف للاشئ.

‎المواجهة الرابعة موسم 2019-2020، في دور المجموعات، فاز الأهلي بالقاهرة 2-1، أحرز للأهلي حسين الشحات ورمضان صبحي، وتعادل الفريقان بأم درمان بهدف لكل فريق، أحرز للأهلي محمد مجدي أفشة.

‎المواجهة الخامسة موسم 2021-2022، في دور المجموعات، تعادل الفريقان بدون أهداف في أم درمان، وفاز الأهلي في القاهرة بهدف أحرزه حسين الشحات.

‎المواجهة السادسة موسم 2022-2023، في دور المجموعات، فاز الهلال ذهاباً بملعبه في مدينة أم درمان بهدف للاشئ، وفي لقاء القاهرة فاز الأهلي بثلاثة أهداف للاشئ أحرز محمود كهربا هدف وحسين الشحات هدفين.

‎يقام لقاء العودة الثلاثاء القادم 8 أبريل 2025، يذكر أن الفائز من الفريقين يلتقي في دور نصف النهائي مع الفائز من فريقي الترجي وصن داونز.



البنات والاسر يدعون الاهلي



البنات يحرصن على الذهاب للاستاد



جانب من توافد الجماهير



جماهير الأهلي



جمهور الاهلي خارج الاستاد



جمهور الاهلي في المترو



جمهور الاهلي من خارج الاستاد



جمهور الاهلي يتواجد بكثافة



جمهور الاهلي



مشجع اهلاوي وابنه



مشجع وابنيه من خارج الاستاد



مشجعات الاهلي



مشجعة الاهلي



مشجعي الاهلي