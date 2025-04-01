شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الموعد الجديد لمباريات دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات بالقسم الثانى إعادة إقامة مباريات دورى المحترفين إلى موعدها الأساسى في الثالثة والنصف عصرا بعد انتهاء شهر رمضان بدءا من يوم الخميس المقبل حيث تقام الجولة القادمة علي مدار ثلاثة أيام الخميس والجمعة والسبت.

كانت لجنة المسابقات قررت إقامة دورى المحترفين في التاسعة والنصف مساء خلال شهر رمضان للتخفيف على اللاعبين والأجهزة الفنية والجماهير التي تحضر لمشاهدة المباريات

كانت نتائج الجولة الأخيرة من دورى المحترفين أسفرت عن فوز المقاولون العرب على منتخب السويس بهدفين نظيفين ضمن فعاليات الجولة الـ27 لدورى المحترفين ليستمر فى وصافة المسابقة برصيد 55 نقطة، كما نجح أبو قير للأسمدة فى تحقيق فوز ثمين خارج ملعبه على كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 50 نقطة فى المركز الثالث للمسابقة.

كما فاز وادى دجلة على الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب الشرطة بالعباسية، ليرتفع رصيد الفائز إلى 57 نقطة فى صدارة جدول الترتيب.

كما استعاد الترسانة نغمة الانتصارات بالفوز على لافيينا بهدف مقابل لا شىء من ضربة جزاء أحرزها محمد الشرخة ليرفع رصيده إلى 38 نقطة، كما فاز المنصورة على وى بثلاثية نظيفة.

وجاءت نتائج مباريات الجولة على النحو التالي:

القناة 0 – 1 طنطا

السكة الحديد 2 – 2 بروكسى

سبورتنج 0 – 0 راية

بلدية المحلة 2 – 1 ديروط

بترول أسيوط 1 – 2 أسوان