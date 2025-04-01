شكرا لقرائتكم خبر عن أنيس بوجلبان يفاضل بين رباعى المصري لقيادة الهجوم فى مواجهة سيمبا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للنادي المصري، بين الرباعي، صلاح محسن، التونسي فخر الدين بن يوسف، النيجيري جون إيبوكا، وكريم بامبو، لقيادة هجوم الفريق البورسعيدي في المباراة المقبلة أمام سيمبا التنزاني بذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

وكان صلاح محسن وكريم بامبو، انتظما في التدريبات الجماعية للفريق مؤخراً عقب العودة من الإصابة التي حرمتهما من المشاركة في المباريات الأخيرة مع المصري.

يستضيف النادي المصري نظيره سيمبا التنزاني، في السادسة مساء غداً الأربعاء، باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبلغت القيمة التسويقية للنادي المصري 9 ملايين و550 ألف يورو، بينما تبلغ قيمة سيمبا التنزاني 2 مليون و180 ألف يورو، وهو ما يعني أن المصري يتفوق على سيمبا بفارق 7 ملايين و370 ألف يورو.

ونستعرض مشوار المصري في البطولة قبل اللقاء المرتقب.

دور الـ 32

ـ الهزيمة أمام الهلال الليبي 3-2

ـ الفوز على الهلال الليبي 3-2

التأهل لدور المجموعات بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-3

دور المجموعات

ـ الفوز على أنيمبا النيجيري 2-0

ـ التعادل مع بلاك بولز الموزمبيقي 1-1

ـ الهزيمة أمام الزمالك 1-0

ـ التعادل مع الزمالك 0-0

ـ التعادل مع أنيمبا النيجيري 1-1

ـ الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي 3-1

المصري تأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية في وصافة مجموعته برصيد 9 نقاط، خلف الزمالك المتصدر برصيد 14 نقطة.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة ذهاب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق سيمبا التنزاني.

ويقود الطاقم حكم الساحة المالي "بوبو تراوري"، ومعه مواطنه " موديبو ساماكي " كمساعد حكم أول ، و البوركينابي " سيدو تياما " كمساعد حكم ثاني ، فيما يقوم البوركينابي " جان أوتارا " بمهام الحكم الرابع ، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى " ماريا ريفيت " من موريشيوس بمعاونة من زميلتها الكاميرونية " كارين فومو ".