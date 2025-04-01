الإسماعيلى يدخل فى مفاوضات مع 10 لاعبين لتجديد عقودهم

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القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، الدخول فى مفاوضات مع 10 لاعبين لتجديد عقودهم مع الدراويش، والتى تنتهى بنهاية الموسم الحالى ويحق لهم التوقيع لأى نادٍ حاليا دون الرجوع للنادى.

وتنتهى عقود 10 لاعبين مع الإسماعيلى بنهاية الموسم الحالى وهم كل من أحمد عادل عبد المنعم وعبد الله جمال حارسى مرمى الإسماعيلى، بالإضافة إلى كل من محمد بيومى، عماد حمدى، هشام محمد، محمد حسن، عبد الله السعيد، أحمد الشيخ، إيريك تراورى، محمد نصر.

وينتظر مجلس إدارة الإسماعيلى حصوله على القرض البنكى من أجل حسم عدة ملفات منها ملف تجديد عقود اللاعبين، الذى سيعرض على تامر مصطفى مدرب الفريق للحصول على الضوء الأخضر للاعبين الذين يرغب فى استمرارهم.

من جانب آخر، وافق مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، برئاسة نصر أبو الحسن، على تعديل لائحة مكافآت المباريات بعد طلب تامر مصطفى المدير الفنى للدراويش من أجل تحفيز اللاعبين فى المباريات المقبلة.

ويسعى تامر مصطفى لتحفيز اللاعبين، من أجل القتال على كل نقطة فى مباريات الدورى المقبل لتحسين وضع الفريق فى الجدول والابتعاد عن مراكز الهبوط لدورى المحترفين فى الموسم المقبل.