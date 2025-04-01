شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مباراة جمعت الأهلى مع أندية السودان قبل مواجهة الهلال الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع الهلال السودانى باستاد القاهرة الدولي في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتسلح الأهلى أمام الهلال بنتائج متميزة على حساب أندية السودان، برصيد 11 انتصار من أصل 21 مباراة، والتعادل فى 6 مواجهات، والهزيمة فى 4 مواجهات فقط، وأمطر المارد الأحمر شباك الأندية السودانية 30 مرة واهتزت شباكه فى 15 مناسبة.

وكانت أولى مباريات الأهلى أمام الأندية السودانية بمواجهة المريخ بالدور الأول لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1983، وفاز الأهلى ذهاباً بملعبه بالقاهرة بهدف دون رد، وقص محمود الخطيب فى ذلك اليوم شريط أهداف مباريات الأهلى أمام أندية السودان وسجل هدف المباراة الوحيد.

الأندية السودانية استمرت فى أول 7 مباريات من أصل 13 جمعتها بالأهلى عاجزة عن تحقيق أي انتصار، سواء داخل أو خارج ملعبها، بدايةً من لقاء عام 1983، إلى أن نجح فريق المريخ في تحقيق أول انتصار للكرة السودانية على الأهلي في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أفريقيا 2002 بنتيجة 3/1 ورغم ذلك تأهل الأهلي إلى مرحلة المجموعات وقتها.

انتصار وحيد لأندية السودان في القاهرة وسط أنصار الأهلي، وذلك في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا 2002 بهدف نظيف فاز به فريق الهلال.

انتصار وحيد حققه فريق النادي الأهلي على الأراضي السودانية ولكن في إياب دور الـ 16 لأفريقيا لأبطال الكؤوس، وانتصر يومها على المريخ في عقر داره بنتيجة 5 / 1 وهو الانتصار الذي جسد أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات بطل مصر أمام نظرائه السودانيين.